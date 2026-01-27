Emekliye 6 puan refah payı imkanı Milyonlarca emekli için yılın ilk artışı yapıldı. Temmuz ayına kadar yeni maaşlar ödenecek. Bu arada taban maaş 20 bin liraya çıkartılırken memur emeklileri de zam farklarını aldı. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödeme yapılacak. FARUK ERDEM









Milyonlarca emeklinin merakla beklediği taban aylığı artıran yasa çıktı. TBMM Genel Kurulu, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkartan yasayı kabul etti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri böylece temmuz ayına kadar en az 20 bin lira maaş alacak. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak. Ayrıca Genel Kurul'da kabul edilen yasaya göre, asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak tarihinden itibaren bin liradan bin 270 liraya yükseltilecek.