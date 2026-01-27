İzmir’den Avrupa’ya ihracat üssü

İzmir 'in kuzeyinde 2024 yılında kurulan ve konumuyla yatırımcısına lojistik avantaj sunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nden geçen yıl yaklaşık 12.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bergama ilçesinde 2.5 milyon metrekarelik alanda kurulan serbest bölge, Aliağa ilçesindeki liman bölgesine, İstanbul-İzmir Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yakınlığıyla öne çıkıyor. Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Nisan 2024'ten itibaren yatırımcıları yeni serbest bölgeye davet etmeye başladıklarını söyledi. Bazı yatırımcıların inşaatlarını tamamladığını, bazılarının ise çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güler, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı.

'DIŞ SATIMI ÜÇE KATLAYACAĞIZ'

Bölgenin Ege ve Marmara'da büyük sanayi yatırımlarına uygun nadir alanlardan biri olduğunu ifade eden Güler, ihracatın yüzde 70'inin Avrupa'ya yapıldığını kaydetti. Güler, serbest bölgelerin ihracatçı üreticilere önemli vergisel avantajlar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"BASBAŞ olarak 3 büyük üretim tesisi yaptık ve ikisi doldu, biri için yeni yatırımcılarla görüşüyoruz. 2026 yılında geçen yıl yaptığımız ihracatın 3 katına çıkacağımızı tahmin ediyorum."