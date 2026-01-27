Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarına sıkı takip

İzmir
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki fırın, market, kasap ve lokantada denetim yaptı. Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, fiyatları tek tek not aldı. İzmir'de yılın ilk gününden bugüne kadar bin 500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, mevzuata uymayanlara 4 milyon lira idari para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca fiyat etiketi yönünden mevzuata aykırı her ürün için de il müdürlüğünce 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.