“Tüm Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, İlk Evim Projesi kapsamında Yalova'nın Kazımiye Mahallesi'nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ
) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konutluk İlk Evim Projesi kapsamında Yalova'nın merkez ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde 34 bin 858 metrekare alana 304 konut inşa edildi. Sosyal konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, ev sahibi Resul Şahin'in 'Dar gelirli insanlara ilaç gibi geldi' sözlerini alıntılayarak, "Sevincin adresi bu kez Yalova. Güvenli, sağlam, uygun fiyatlı yuvalarımızla Türkiye
'yi ev sahibi yapıyoruz" dedi. Görüntülerde yer alan Resul Şahin, "Sevinçten uçacak gibi olduk. TOKİ olmasaydı, ev sahibi olmayı hayal bile edemezdim. Çünkü imkanım yok. Bu konutlar dar gelirli insanlara gerçekten ilaç gibi geldi" diye konuştu.