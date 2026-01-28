Avrupa'da birinciyiz! Bölünmüş yollarda 30 bin kilometre aşıldı

"30 BİN KİLOMETRELİK DEV EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK" Açıklamada, Uraloğlu'nun, Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısına ilişkin görüşlerine de yer verildi. 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Bölünmüş yol projelerinin, zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağladığına işaret eden Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik." değerlendirmesinde bulundu.



