Bakan Bolat: Türk mobilyası dünyada bir marka haline geldi

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.

'DÜNYADA MARKAYIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir" dedi. Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, birçok ilki barındıran IIFF'nin Türkiye'nin en büyük fuarı olduğunu kaydederek, Avrupa'nın da en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıdığını söyledi. Bolat, Türk mobilyasının sektörün dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2'lik pay aldığını kaydederek, en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin sayılabileceğini söyledi. Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Bolat, bu alandaki rakamın 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiğini bildirdi.