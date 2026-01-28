Haberler Ekonomi Bakan Göktaş duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı Bakan Göktaş duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı Ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Bugüne kadar 787 bin 598 annenin hesabına 10,3 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik' dedi. DHA









3 ÇOCUĞA AYLIK 5 BİN TL Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.