ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısındaki söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ve Christopher Waller'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana oldukları için karşı oy kullandıkları aktarıldı.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken, işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ÜÇ İNDİRİMİN ARDINDAN SABİT BIRAKILDI

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Böylece Fed, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu.