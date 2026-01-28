İzmir'de cinayet gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetmişti! 'Makas' kazasında yeni gelişme: 18 yıl hapis cezası almıştı! Karar onandı

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, Koçak'ın yüzde 100 kusurlu olduğuna vurgu yaptı. Daire, sanığın tehlikeli ve ani şerit değişiklikleri yaptığını, makas atarak kazaya sebep olabileceğini öngördüğü halde tehlikeli sürüşüne devam ettiğini ve bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edildiğine kanaat getirdi. Sanığın insanların öleceğini veya yaralanacağını öngörmesine rağmen bunu kabullenerek hareket ettiğine dair bir tespit bulunmadığını belirterek olası kastın oluşmadığına yer verdi. Daire, kendi becerisine ve şansına güvendiği için bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti. Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğunu, delillerin tam olduğunu, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını karar vererek cezasını onadı.

YARGITAY'DAN TEMYİZ TALEPLERİNE RET İstinaf Mahkemesi'nin kararını taraf avukatlarının temyiz etmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığına ve ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığına vurgu yaptı. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığına, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına kanaat getirdi. Eyleme uyan suç vasıflarının doğru biçimde belirlendiği belirtilip tarafların temyiz sebeplerinin reddine karar verildi ve sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası kararı onandı.