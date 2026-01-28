Kentsel dönüşümde emsal karar: Kiralanan evde öncelik kiracının

Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan kiracılar için yargıdan emsal niteliğinde karar çıktı. Yenileme sonrası taşınmazı eski kiracıya teklif etmeden kiraya veren ev sahiplerinin, bir yıllık kira bedeline kadar tazminat ödemekle yükümlü olabileceği belirtildi.
TEBLİGAT GÖNDERMESİ ŞART
Deprem riski gerekçesiyle son yıllarda çok sayıda bina yıkılıp yeniden inşa edilirken, bu süreçte kiracılar da zorunlu olarak taşınmak durumunda kalıyor. Yenileme tamamlandıktan sonra taşınmazın yeniden kiraya verilmesi aşamasında izlenecek yol, tazminat hakkını doğrudan etkiliyor.
Yargı kararına göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen taşınmaz, yenileme süreci tamamlandıktan sonra yeniden kiraya verilecekse öncelikle eski kiracıya teklif edilmesi gerekiyor.
Hukukçu Çiğdem Kezer, yaptığı açıklamada, riskli yapı tespiti yapılan taşınmazlarda belediye tarafından 90 gün içinde elektrik, doğal gaz ve suyun kesildiğini, bu durumda kiracının kanunen çıkmak zorunda kaldığını söyledi.
Kezer, tahliye sonrası yeniden kiralama sürecinde önceliğin eski kiracıya ait olduğunu vurguladı. Tahliye tarihinden itibaren üç yıllık sürenin önemli olduğuna dikkat çeken Kezer, ev sahibinin tebligat göndermesi gerektiğini belirtti.