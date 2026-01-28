Tozburun: Ev alırken zemini de kontrol edin

Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatoru İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Tozburun, İzmir'de özellikle zemin sıvılaşması riski taşıyan bölgelerden ev alınırken bilinçli davranılması gerektiğini söyledi. Sağlam binanın inşası için sağlam zemin gerektiğini belirten Tozburun, zemin çalışmalarının projenin ömrünü uzattığını ve bina değerini artırdığını da dile getirdi.

Tozburun sözlerini şöyle sürdürdü: "Deprem, ülkemizin en öncelikli sorunlarının başında geliyor. Zemin iyileştirmeleri binanın toplam maliyetinin yüzde 20 - 30'unu oluşturuyor. Eğer gerektiği şekilde yapılırsa geri kalan yüzde 70'lik kısmın maliyetini de korumuş oluyor. Zemin iyileştirme çalışmaları binaların ömrünü uzatıyor ve projeye değer katıyor."Tanyer Yapı Zemin Grubu olarak, gerek iş hacmi gerekse de referans anlamında iyi bir seviyede olduklarını belirten Tozburun, "Bölgesel hizmet vermemize rağmen Türkiye'de zemin konusunda sektördeki ilk 5 firma arasında yerimizi aldık" dedi.