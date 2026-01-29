Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde! Benzin - LPG kaç TL oldu? | 29 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği benzin, motorin ve LPG fiyatlarında 29 Ocak güncel rakamlar belli oldu. İşte 29 Ocak akaryakıt fiyatları…
BENZİNE ZAM
2 Ocak'ta vergi düzenlemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmıştı.
En son 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruşluk zam yapılmıştı.
18 Ocak'ta ise benzinin litre fiyatında 90 kuruşluk bir indirim uygulandı.
Son olarak benzinin litresine 1 lira 11 kuruşluk zam yapıldı.
MOTORİNE ZAM
Motorinde kısa süre önce yapılan 93 kuruşluk indirimin ardından bu kez fiyatlar yükseldi.
Motorinin litresine önce 1 lira 9 kuruş; ardından 1 lira 15 kuruş zam yapıldı.
GÜNCEL PETROL FİYATLARI
Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor.
Brent petrolün varili 68,27 dolar oldu.
29 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 55.21 TL
Motorinin litresi: 57.36 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 55.03 TL
Motorinin litresi: 57.18 TL
LPG: 28.69 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 56.39 TL
Motorinin litresi: 58.71 TL
LPG: 29.09 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 56.11 TL
Motorinin litresi: 58.44 TL
LPG: 29.17 TL