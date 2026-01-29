Bakan Bolat: Macaristan ile ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nda ikili ticari ve ekonomik işbirliğine dair birçok sektörü kapsayan yol haritası belirlendi. Bakan Bolat ikili ilişkilere ilişkin, "İlişkilerimizi 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye çıkarma hususunda mutabakata vardık" dedi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Taşımacılarımızın geçiş belgesi sayılarının artırılması, vize ve çalışma izinleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konuları görüştük, ilişkilerimizi 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye çıkarma hususunda mutabakata vardık."

Bolat, toplantı kapsamında, ikili ticarette geçen yıl tarihin en yüksek seviyesi olan 5,1 milyar dolara ulaşıldığının da not edildiğine dikkati çekerek, "Liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atacağımız adımları belirledik. Yakın istişarelerin, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.