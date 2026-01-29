Oto Galericiler Odası’nda değişimin ayak sesleri: Hiçüşenmez’e esnaftan tam destek

İzmir Oto Galericiler Odası Başkan Adayı Ethem Hiçüşenmez'e, projelerini anlattığı toplantıda esnaftan güçlü destek geldi. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ile Otokent Başkanı Feyzi Demir'in de açık destek verdiği Hiçüşenmez, "Değişime varsanız ben de varım" diyerek üyelere seslendi.

"HER ÜYEYİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Toplantıda Rent a Car işletmecilerinin sorunlarına değinen Hiçüşenmez, şunları söyledi:

"Rent a Car sektörünün de ciddi sorunları var. Ruhsat değişikliği yapamıyorlar. Gaziemir Belediyesi ve diğer belediyelerle görüştük. Konut altı ve araç toplama alanı istiyorlar. Bu sorunu devlet desteğiyle çözebiliriz. Yumruğumuzu masaya vuralım, hep birlikte başlayalım. Bugünkü dönüşler beni çok mutlu etti."

Oda üyelerinin yalnızca galericilerden ibaret olmadığını hatırlatan Hiçüşenmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz her üyeyi kucaklayacağız. Tutamayacağımız sözler vermiyoruz. 24 Kasım 2021'de İZOTO Kooperatifi kuruldu. Ancak bu, bir seçim yatırımı olarak hayata geçirildi. Milletin ağzına bir parmak bal çalındı. Aradan dört buçuk yıl geçti; arsa nerede, proje nerede? Beş yıla yakın süre hiçbir icraat yapılmadı. Şimdi oda genel kurulu öncesi çıkıp 'arsa var, proje var' diyorsunuz. Bu hiç inandırıcı olmuyor, üye de bunun farkında."

Hiçüşenmez konuşmasının sonunda Yalçın Ata'ya 'Yalçın Başkan bize site için söz veriyor musunuz?" diye sorunca, İESOB Başkanı da olumlu cevap verdi. Başkan Ata masasında ayağa kalkıp toplantıdaki esnafa seslendi: ""Söz veriyorum!" dedi.

OTOKENT'TEN TAM DESTEK

Hiçüşenmez'e tam destek verdiklerini belirten Otokent Genel Müdürü Yılmaz Karakaya ise şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni vergi paketiyle galericilerden yeni harçlar alınması kararlaştırılmıştı. Bunun özellikle kiracılara yük getireceğini Ticaret Bakanlığı'na ilettik. Seçim sonrasında tekrar gidip bu işi çözmeye çalışacağız. İş yeri açma ruhsatı bizim olmazsa olmaz, kırmızı çizgimizdir. Birlik olmamız, beraber olmamız lazım. Mevcut başkanla maalesef bunu başaramadık. Bu nedenle sorunlarımızın çözümü için Başkan Adayımız Ethem Hiçüşenmez'e Otokent olarak tam destek veriyoruz."

"YOLA İNANÇLA ÇIKILDI"

Ethem Hiçüşenmez'in inançla yola çıktığını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Ethem Hiçüşenmez, soyadı gibi hiç üşenmeden esnafı geziyor. Fransız İhtilali'ni yapan üç kişi var. Ethem kardeşimiz de bir avuç insanla çıktığı yolda gücü çığ gibi büyüyerek ilerliyor. Galericiler Odası Başkanı'nı çok iyi tanırım ama hizmet yok. Hizmet için yenilemek lazım" dedi.

Oda üyelerine söz veren Ata, "Galericinin ne sorunu varsa, İzmir Birliği en büyük destekçiniz olacaktır. Bizim amacımız üyeye hizmet götürmek. Yapacağımız çok, yeter ki Ethem Hiçüşenmez'i göreve getirelim. Sonrası aydınlık. İESOB İstanbul'dan sonra Türkiye'deki en büyük Birliğidir. Gelin birlik olalım, birlik olursak önümüzde hiçbir şey duramaz' şeklinde konuştu.