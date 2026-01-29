Türkiye’nin dev tatil platformu 70 milyon Euro’ya satıldı

Online seyahat platformu "Tatil Sepeti" 70 milyon Euro bedelle el değiştirdi. Tera Yatırım Holding, Tatil Sepeti'nin yeni sahibi oldu. Türkiye
'nin önde gelen online seyahat platformlarından Tatil Sepeti, resmen satıldı. Tera Yatırım Teknoloji Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tera Tuzim ve Ticaret AŞ., Tatil Sepeti'nin sahibi DLT Turizm ve Ticaret AŞ'nin yüzde 100'ünü satın aldı. Böylece Tatil Sepeti, Tera Yatırım Teknoloji Holding bünyesine girmiş oldu. Satışın 70 milyon Euro'ya tamamlandığı belirtildi.