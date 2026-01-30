“AB, Türkiye’nin önemli bir pazarı”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandığını belirterek, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemesi gerektiğini söyledi. Anlaşmanın dünya ticaretinin yönünü etkileyecek ölçekte yeni bir ekonomik yakınlaşmayı temsil ettiğini belirten Özgener, stratejik iş birlikleriyle genişleyecek anlaşmanın Türkiye'nin Avrupa pazarındaki rekabet dengelerini etkileyebileceğine dikkati çekti.

AB'nin Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı konumunda olduğunun altını çizen Özgener, "Ülkemizin AB'ye olan ihracatında otomotiv endüstrisi, makine ve elektrikli ürünler ön plana çıkıyor. Anlaşmayla Hindistan'da üretimi gerçekleştirilen benzer ürünler karşısında ihracatçılarımız pazar kaybı yaşayabilecek" ifadelerini kullandı.