Altın ve gümüşte yükseliş tersine döndü! Sert düşüş sonrası İslam Memiş uyardı! | 30 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 30 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın ve gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Tarihi seviyelerden hızla düşen değerli metaller için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı.

Altın ve gümüş fiyatları kar satışlarıyla sert düşüşe geçti. Ons altın yüzde 3.46 kayıpla 5200 dolara, ons gümüş ise yüzde 4'ten fazla kayıpla 110 dolara geriledi.

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Trump'ın Avrupa'ya Grönland baskısının ardından değerli metaller tarihi seviyelere yükselmiş ons altın 5.600 doların, ons gümüş ise 120 doların üzerini görmüştü.

GRAM ALTIN 600 TL BİRDEN DÜŞTÜ

Önce 7.500 ardından ise 8.000 TL'yi aşan gram altın, ons tarafında yaşanan sert hareketle bir günde 660 TL 'den fazla geriledi. Spot piyasada 7811.19 TL'ye kadar yükselen gram altın 7146.73 TL'ye kadar geri çekildi. Haftanın son işlem gününde ise 7286 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.

Gram gümüş ise 169.9212 TL'lik rekorun ardından 151 TL'ye kadar geri çekildi. Yeni günde ise yüzde 4.49 kayıpla 155 TL'den fiyatlanıyor.

FİZİKİ ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüş başladı. Kapalıçarşı piyasasında 8.100 TL'yi gören gram altın 7.584 TL'ye kadar geri çekildi. Yeni günde ise 7721 TL'de denge arayışı sürüyor.

Kuyumcularda 189 TL'yi gören gram gümüş ise 170 TL'ye kadar düştü. Yeni günde ise 175 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın, 12.590 TL'ye yarım altın 25.177 TL'ye, tam altın ise 50 bin 160 TL'ye geri çekildi.