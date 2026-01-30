Altın ve gümüşte yükseliş tersine döndü! Sert düşüş sonrası İslam Memiş uyardı! | 30 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın ve gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Tarihi seviyelerden hızla düşen değerli metaller için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı.
Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 30 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...
ALTIN VE GÜMÜŞTE RÜZGAR TERSTEN ESİYOR
İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Trump'ın Avrupa'ya Grönland baskısının ardından değerli metaller tarihi seviyelere yükselmiş ons altın 5.600 doların, ons gümüş ise 120 doların üzerini görmüştü.
Altın ve gümüş fiyatları kar satışlarıyla sert düşüşe geçti. Ons altın yüzde 3.46 kayıpla 5200 dolara, ons gümüş ise yüzde 4'ten fazla kayıpla 110 dolara geriledi.
GRAM ALTIN 600 TL BİRDEN DÜŞTÜ
Önce 7.500 ardından ise 8.000 TL'yi aşan gram altın, ons tarafında yaşanan sert hareketle bir günde 660 TL 'den fazla geriledi. Spot piyasada 7811.19 TL'ye kadar yükselen gram altın 7146.73 TL'ye kadar geri çekildi. Haftanın son işlem gününde ise 7286 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.
Gram gümüş ise 169.9212 TL'lik rekorun ardından 151 TL'ye kadar geri çekildi. Yeni günde ise yüzde 4.49 kayıpla 155 TL'den fiyatlanıyor.
FİZİKİ ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM
Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüş başladı. Kapalıçarşı piyasasında 8.100 TL'yi gören gram altın 7.584 TL'ye kadar geri çekildi. Yeni günde ise 7721 TL'de denge arayışı sürüyor.
Kuyumcularda 189 TL'yi gören gram gümüş ise 170 TL'ye kadar düştü. Yeni günde ise 175 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın, 12.590 TL'ye yarım altın 25.177 TL'ye, tam altın ise 50 bin 160 TL'ye geri çekildi.
İSLAM MEMİŞ'TEN SERT DÜŞÜŞ SONRASI ALTIN TAHMİN
Emtia savaşları başladı, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!" diyerek yatırımcıları uyaran İslam Memiş, 2026 yılı için gram altın fiyatında 10.000 TL'li rakamların artık sürpriz olmayacağını belirterek, özellikle altın borcu olanların bu hedefi dikkate alması gerektiğini söyledi.
İslam Memiş şunları kaydetti:
"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; ne altın ne gümüş ne platin ne paladyum ne de bakır sağlıklı bir fiyatlama içerisinde olmayacak. Fiziki varlıklarınızın kıymetini bilin... fiziki varlıklara sahip olan son nesil biziz. Gram altın TL fiyatında 2026 yılında 10.000'li rakamlar artık sürpriz olmayacak. Kesinlikle altın borç almayın; altın borç alma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın 10.000'li rakamı kafasına mutlaka yazması lazım. Fiziki varlıkları kimde emanetteyse, bir sabah kalktığı zaman her şeyini kaybedecek, altına imzamı atarım.
Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler... eğer nakitiniz varsa lütfen bu ihtiyacınızı bir an önce giderin. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa (altın ve gümüşü) bulundurmaya devam edin ve yıl sonuna kadar bekleyin. Şubat ayında mutlaka sert düşüşler, teknik düzeltmeler olacaktır; bunu ya ilave olarak değerlendirmen lazım ya da bir alım fırsatı olarak görmen lazım. Piyasayı artık fiyatlar ne olacak diye takip etmeyin; hikaye net, yeni bir dünya sistemi kuruluyor. Sessizce kenarda bekleme zamanı; hamle yapan, alış veya satış yönlü zarar eder"
30 OCAK ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 7.298,76 ₺
Satış: 7.301,26 ₺
ÇEYREK ALTIN
Alış: 12.720,00 ₺
Satış: 12.995,00 ₺
YARIM ALTIN
Alış: 25.441,00 ₺
Satış: 25.989,00 ₺
TAM ALTIN
Alış: 50.725,00 ₺
Satış: 51.780,00 ₺
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 52.996,00 ₺
Satış: 53.792,00 ₺
ATA ALTIN
Alış: 52.091,00 ₺
Satış: 53.131,00 ₺
ONS ALTIN
Alış: 5.205,48 ₺
Satış: 5.206,67 ₺
HAS ALTIN
Alış: 7.298,76 ₺
Satış: 7.301,26 ₺
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 7.099,52 ₺
Satış: 7.527,49 ₺
18 AYAR ALTIN
Alış: 5.861,85 ₺
Satış: 5.867,74 ₺