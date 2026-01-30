Söke’ye Şehir Lokantası yakıştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Söke Şehir Lokantası, kısa sürede sosyal belediyeciliğin örnek projeleri arasına girdi. Şehir merkezinde, Bedesten Çarşı'nın zemin katında hizmet veren lokanta; 4 çeşit sıcak yemeği 75 lira gibi erişilebilir bir fiyatla sunarak özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve esnaf başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinden büyük takdir topluyor.

Vatandaşların memnuniyetini sahada bizzat gözlemleyen Başkan Mustafa İberya Arıkan, projenin sosyal dayanışmayı güçlendiren yönüne vurgu yaptı.

Başkan Arıkan; "Şehir Lokantası, sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir yansımasıdır. Bu projeyi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte planladık ve halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizde ciddi bir ihtiyaçtı. Bu nedenle çarşının kalbinde, çok kıymetli bir alanı halkımız için ayırdık. Gelen tepkiler son derece olumlu. Bizim tek hedefimiz Söke'ye ve Söke halkına hizmet etmek. Aynı anlayışla Aydın'ımıza ve Söke'mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başta Özlem Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.