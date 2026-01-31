İnternetten yapılan altın alışverişinde şikayet artıyor

E-Ticaret platformları üzerinden yapılan fiziki altın alışverişlerine yönelik tüketici şikayetleri artarken, sahte ürün, gramaj ve ayar farklılığı, boş paket gönderimi ve fiyat artışı gerekçesiyle sipariş iptali gibi konular öne çıkıyor.

ATAYIK'TAN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamada, e-ticaretin sağlıklı işlemesi için hem vatandaşların hem de online alışveriş sitelerinin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "İKO'ya CİMER üzerinden gelen şikayetlerin yüzde 90'ı internet üzerinden yapılan satışlardan geliyor. Alışveriş yapılan firma ve işletmelerin kuyumcu odaları, dernekler ve ticaret odalarına üyelikleri araştırılmalı, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan yetki belgesine sahip olup olmadıkları sorgulanmalıdır" dedi.

Atayık ayrıca, "Ucuz altın yoktur, düşük ayarlı, standart dışı, merdiven altı üretilen altınlar vardır" ifadelerini kullandı.