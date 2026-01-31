  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi Kadınlarda işsizlik oranı geriliyor

TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı düşüşünü sürdürüyor. Aralık 2025’te işsizlik yüzde 7,7 ile son 20 yılın en düşük seviyesine inerken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 10,5’e gerileyerek son 154 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden edinilen verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı gerilemeyi sürdürüyor.

Yurtta 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsizlik oranı, geçen ay yüzde 10.5'e gerileyerek son 154 ayın en düşük seviyesine indi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel iş gücü göstergelerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı Aralık 2025'te yüzde 7.7 ile verilerin aylık olarak hesaplanmaya başlandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İşsizlik oranı, söz konusu ayda erkeklerde yüzde 6.3 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

