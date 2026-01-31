Kadınlarda işsizlik oranı geriliyor

Yurtta 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsizlik oranı, geçen ay yüzde 10.5'e gerileyerek son 154 ayın en düşük seviyesine indi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel iş gücü göstergelerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı Aralık 2025'te yüzde 7.7 ile verilerin aylık olarak hesaplanmaya başlandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.