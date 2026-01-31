‘Savunma sanayii ihracatta lider’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belek'teki otelde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, dünya genelinde Türkiye'nin hemen her sektörde kalite ve rekabetçiliğin simgesi olduğunu söyledi.

'PARLAYAN BİR YILDIZ'

Bakan Bolat elde edilen verileri yorumlayarak, "Bu kadar zor ve karmaşık dünya şartına rağmen ihracatta sağlam adımlarla ilerliyoruz. Türkiye, savunma sanayiinde ihracatta lider" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şöyle söyledi:

"Savunma Sanayi Türkiye Yüzyılı'nda parlayan bir yıldız. Neredeyse dünyanın tamamına savunma sanayi ihracatı yapıyoruz. 2028'de çift haneli rakam görürüz diye tahmin etmiştik ama 10 milyar doları şimdiden aştık, yeni hedefler belirliyoruz."