Tarımda B-Reçete sistemi 81 ilde geçerli olacak

Bitkisel ilaç kullanımını reçeteye bağlayan B-Reçete sisteminin pilot il seçilen Ankara, Samsun, Kırklareli ve Mersin'de devreye alınmasının ardından ülke genelinde bilgilendirme çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda Mersin, Aydın, Muğla, İzmir, Bursa ve Antalya'da bilgilendirme toplantıları tamamlandı. Sistem, 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde geçerli olacak. B-Reçete sistemi, beşeri tıpta uygulanan e-reçete modelinin tarım sektörüne uyarlanmış hali olacak. Bu sistemle birlikte, bitki koruma ürünlerinin üretim aşamasından tarladaki son uygulama anına kadar olan tüm süreci dijital bir ağ üzerinden takip edilecek.