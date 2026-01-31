’Turizm gelirleri OVP hedefini aştı’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının 4. çeyreğine ve geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.8 artışla 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara çıktı. Türkiye'nin ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artış göstererek 273 milyar 361 milyon dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025'te ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti" değerlendirmesinde bulundu.

GENİŞLEME POLİTİKASI

Türkiye'nin geçen yıl 63,9 milyon ziyaretçi ağırladığını aktaran Şimşek, turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların katkısıyla kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine yükseldiğini ifade etti. Şimşek, "Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63.9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025'te turizm gelirleri yüzde 6.8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için sanayi politikalarıyla üretimi desteklemeye ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeyi sürdüreceğiz."