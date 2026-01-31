Veysel Şahin’in mal varlığına el konuldu

Yasa dışı bahis platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen şüpheli Veysel Şahin'in mal varlığına, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla Şahin'e ait mallara, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu. Şahin'e ait 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.