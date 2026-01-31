Zorunlu bahşiş dönemi bitti

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle lokanta, kafe, restoran ve pastanelerin müşterilerden artık tarife, servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis ve kuver ücreti adı altında ilave ödeme talep edemeyecek. Yapılan açıklamada, tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla yürütülen mevzuat değişikliği çalışmasının ilgili kuruluşların görüşleri dikkate alınarak hazırlandığı ifade edildi.