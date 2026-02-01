2025’te 83 ülkeye çiçek ihracatı yapıldı

Geçen yıl yaklaşık yüzde 14'lük artışla 160 milyon dolarlık ihracata imza atan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu sene 180 milyon dolarlık dış satım hedefliyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, senenin başında sektör olarak 150 milyon dolarlık hedef belirlediklerini ancak yıl içinde bunu 155 milyon olarak revize ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Beklentimizin üzerinde, 160 milyon dolarlık bir ihracatla 2025 yılını kapattık, bu da bizler için son derece olumlu oldu" dedi.