Günde 7 saatimizi internette geçiriyoruz

TÜİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile "We Are Social 2025" raporlarından edilen bilgilere göre, dijitalleşmenin artması ve internetin yaygınlaşmasıyla ülkede dijital hizmetlerin kullanımı yükseldi.
Türkiye nüfusu 86 milyona yaklaşırken, mobil abone sayısı geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 99.1 milyona çıktı. Ülkede, Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 62.30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor.
Bu sayı, nüfusun yüzde 70.9'una denk geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının ülkedeki toplam internet kullanıcılarına oranı da yüzde 80.4 oldu. Bu oran, ülkedeki internet kullanıcılarının büyük bölümünün bir sosyal medya platformunu kullandığını gösterdi.
BİLGİ EDİNMEK İLK SIRADA
Türkiye'deki kullanıcılar, 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette günlük ortalama 7 saat 13 dakika geçiriyor. Ülkedeki kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği süre ise haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olarak belirlendi. Türkiye'de internet kullanma nedenleri arasında ilk sırada yüzde 71.6 ile "bilgi edinmek" yer aldı. Verilere göre, ülkedeki internet trafiğinin yüzde 76.58'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye'den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google, burada en çok aratılan kelime ise "hava durumu" oldu.