Günde 7 saatimizi internette geçiriyoruz

BİLGİ EDİNMEK İLK SIRADA

Türkiye'deki kullanıcılar, 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette günlük ortalama 7 saat 13 dakika geçiriyor. Ülkedeki kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği süre ise haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olarak belirlendi. Türkiye'de internet kullanma nedenleri arasında ilk sırada yüzde 71.6 ile "bilgi edinmek" yer aldı. Verilere göre, ülkedeki internet trafiğinin yüzde 76.58'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye'den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google, burada en çok aratılan kelime ise "hava durumu" oldu.