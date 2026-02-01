Türkler 11 ayda yurt dışından 2.4 milyar dolarlık konut aldı

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar Ocak-Kasım 2025 döneminde 2.4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2025'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.2 artarak 2 milyar 423 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde en yüksek alımın yapıldığı ay 288 milyon dolarla ağustos olurken, en düşük alım 144 milyon dolarla ocakta gerçekleşti.