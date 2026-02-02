MTV ödemeleri bugün sona eriyor

MOTORLU taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemeleri bugün sona eriyor. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebiliyor.