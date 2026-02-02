Yerli ayçiçeği tohumu dışa bağımlılığı azalttı

TOHUMCULAR Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Tarım ve Orman Bakanlığının yerli hibrit ayçiçeği tohumlarına sağladığı sertifikalı kullanım destekleri sayesinde Türkiye'nin ayçiçeği tohumunda dışa bağımlılığının büyük ölçüde sona erdiğini açıkladı. Toruk, yerli tohumların verim açısından ithal çeşitlerle rekabet edebildiğini ve kuraklığa daha dayanıklı olduğunu belirterek, üreticilerin dekara 186 lira destek alacağını söyledi. Türkiye'de yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının pazar payı yüzde 2'den yüzde 15'e yükselirken, hedefin kısa vadede yüzde 50'ye ulaşmak olduğu ifade edildi.