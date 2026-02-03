Altın ve gümüş fiyatları düşüyor

Gümüş piyasasında ise kayıplar daha da derinleşti. Cuma günü yüzde 26 ile tarihinin en sert günlük düşüşlerinden birini kaydeden gümüş, dün yüzde 14 daha değer kaybederek 75 doların altına indi. Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın saat 09.00 itibarıyla yüzde değer kaybıyla 6 bin 177 lira seviyesinde buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 383 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liradan satıldı.

