Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı: Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır

Deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Depremin ilk anında bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken kalıcı konutlarımızın yapımına da eş zamanlı başladık. 15'inci günde ilk temelleri attık, 'ne aceleniz var' dediler. Dedik ki 'biz milletimize bir söz verdik, o sözü tutacağız.' 45'inci günde ilk evlerimizi milletimize teslim ettik. Ve geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konut bitirdik, milletimize anahtarlarını teslim ettik" diye konuştu.

"ÜLKENİZLE GURUR DUYUN"

Sadece konut değil, bölgede sosyal donatılar yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu: Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin bize olan inancı, 200 bin işçimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak tarihi bir başarıya imza attık. Bunu gururla söylüyorum dünyanın hiçbir yerinde bu yok, çok net söylüyorum; ülkenizle gurur duyun. Milletimizle gurur duyalım. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir çalışmayı, böyle kısa bir sürede, böyle kaliteli yapacak bir ülke ile bir milletle karşılaşamazsınız.

Asrın İnşası adını verdiğimiz bu büyük dönüşümü işte bu anlayışla gerçekleştirdik. Bu büyük seferberlikte devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimlerimiz, hocalarımız, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımız tek yürek oldu. Sadece yıkılan binaları değil umutları, hayatları ve orada geleceği kurtardık. Bu süreçte büyük bir birikim ve tecrübe kazandık. Yeniden inşa tecrübemizi 81 ilimize bilhassa da İstanbul'umuza aktarmak istiyoruz. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu amaçla da Türkiye Yüzyılı'nı dirençli şehirlerin yüzyılına dönüştürüyoruz.

YARISI BİZDEN İÇİN YIL SONU HATIRLATMASI

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da bugüne kadar 927 bin konutu dönüştürüldüğünü; 300 bin bağımsız bölümün yapımının ise hızla devam ettiğini söyledi. Yarısı Bizden Projesi kapsamında ise 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Proje kapsamında 2026 yılı sonuna kadar tüm vatandaşlarımız bu projeye başvuru yapabilirler. İnşallah hızlı bir şekilde bu dönüşümü İstanbul'un her ilçesinde daha da güçlendirmek arzusu içerisindeyiz" dedi.