Bir buçuk Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alan kayboldu

SULAK alanlarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla dünya genelinde her yıl 2 Şubat "Dünya Sulak Alanlar Günü" olarak kutlanıyor. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, dünya genelinde 1900'lerden bu yana sulak alanların yaklaşık yüzde 50'sinin yok olduğunu, Akdeniz Havzası'nda ise bu oranın yüzde 56'ya ulaştığını vurguladı. Son yıllarda kayıpların hızlandığının altını çizen Arslan, "Son 60 yılda kaybedilen sulak alanların yüzölçümü 2 milyon hektara, yani yaklaşık 1.5 Marmara Denizi büyüklüğüne ulaştı" değerlendirmesini yaptı.