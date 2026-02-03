Depremden etkilenen yatırımcılara 3.1 milyar lira destek verildi

IPARD programları kapsamındaki proje sahiplerinin uymak zorunda olduğu tüm sürelerde esneklik sağlanırken depremin olumsuz etkilerinin telafi edilmesi amacıyla yatırım süreci devam eden projelere yönelik fiyat farkı uygulamasına gidildi. BAŞVURULARA EK PUAN FİYAT farkı uygulaması kapsamında üreticilere toplam 200 milyon lira ilave destek sağlandı. Ayrıca 2023 yılı sonuna kadar planlanan IPARD II Programı ödemelerinin süresi depremler nedeniyle uzatıldı.

Söz konusu ödemeler 2024 yılı sonuna kadar devam etti. Bu kapsamda, 2024 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan IPARD III Programı için Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'dan alınan başvurularda sıralama kriterleri puanlarına ek 10 puan verilmesi sağlanarak bu illerdeki yatırımlara öncelik tanındı. Söz konusu destekler kapsamında, bitkisel üretimden hayvansal üretime, zanaatkarlıktan kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar çeşitli alanlardaki yaklaşık 6 milyar lira tutarında yatırım bölgeye kazandırıldı. Yatırımlarla birlikte bölgede 16 binin üzerinde kişiye istihdam oluşturuldu. Türkiye-Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TKDK tarafından uygulanan IPARD programları kapsamında depremden etkilenen bölgelere yönelik çalışmalar devam ediyor.