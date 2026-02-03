Güzelbahçe’de TOKİ projesi için ÇED süreci başlatıldı

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde TOKİ tarafından planlanan 1090 konutluk büyük ölçekli proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sınırları içinde yer alan projede konutların yanı sıra iki ticaret merkezi, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılması öngörülürken, yaklaşık 126 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projede 36 ay sürecek inşaat döneminde 250 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte daire başına ortalama dört kişi hesabıyla bölgede yaklaşık 4 bin 400 kişinin yaşayacağı belirtilirken, TOKİ'nin sosyal konut projeleri için ÇED sürecinin hızlandırılabileceğine ilişkin mevzuat kapsamında sürecin 15 iş günü içinde tamamlanabileceği ifade ediliyor.