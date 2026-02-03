Hizmet ihracatı 8.5 milyar dolara ulaştı

TİCARET Bakanı Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret, siyaset ve jeopolitik gerilimler açısından geçen yılın zor geçtiğini belirten Bolat, buna rağmen Türk ihracatçılarının önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatının ocak ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, "Yüzde 5.5 artışla 8.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal ihracatında yıllıklandırılmış bazda son 12 ay itibarıyla yüzde 3.7'lik artışla 272.5 milyar dolardayız" bilgisini paylaştı.