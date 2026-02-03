İhraç edilen peynirlerin yüzde 25’i Pınar’dan

DÜNYA'DA toplam 31 ülkede ürünlerini tüketicilerle buluşturan Pınar Süt, 2025 yılında yaklaşık 30 milyon ABD doları ihracat hacmine ulaşarak markalı süt ürünleri ihracatından yüzde 12 pay aldı. Bununla birlikte, Türkiye'den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında Pınar Süt'ün payı ciro bazında yüzde 24 seviyesine ulaştı. Geçen sene yeni pazarlara açılım amacıyla Suriye'ye ilk ihracatını gerçekleştiren Pınar Süt, aynı sene içinde inovatif ürün gruplarından biri olan Protein Süt ihracatına stratejik olarak odaklanma kararı alarak Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye Protein Süt ihraç etti. "Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını" vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, " Özellikle mucidi olduğumuz Pınar Labne, Frenk Soğanlı & Sarımsaklı, Kurutulmuş Domatesli ve Laktozsuz çeşitleriyle hem yurt içinde hem de Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında oldukça popüler. 2025 yılında taze peynir kategorisine de odaklandık. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında yüzde 24 ciro payına ulaştık" diye konuştu.