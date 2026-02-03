İzmir’in tarihi su markasına TSE onayı

İZMİR'DEKİ Şaşal Su Fabrikası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek tüm ürün gruplarında TS 266 standardını karşıladığını belgeledi. 94 yıllık bir Cumhuriyet markası Şaşal Su, yeni dönemde daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Şaşal Su, başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla'da genişleyen bayilik ve dağıtım ağıyla büyümeye devam ediyor. Öte yandan Mart 2024 öncesinde aylık ortalama 200 bin şişe üretim yapılan tesiste, Ocak 2025'te 4.3 milyon şişe üretimle rekor kırıldı.