Ramazan menülerine sıkı denetim!

STOKÇULUĞA GEÇİT YOK

Paylaşım ve kardeşlik ayı Ramazan'da talep artışından kaynaklı olduğu söylenen ama az da olsa fırsatçı olarak değerlendirilen fiyat artışlarıyla karşılaştıklarına dikkati çeken Menteşe, bu konuda işletme ve kişilere ciddi yaptırımlar uygulandığını anlattı. Etiketin düzgün olması, fahiş fiyata gidilmemesi, vatandaşların aldatıcı reklamlarla kandırılmaması gerektiğini vurgulayan Menteşe, özellikle Ramazan ayına yönelik denetimlere başladıklarını kaydetti. Menteşe, "Ürüne ulaşılmasını engelleyici yöntemlere yani stokçuluğa ceza 1 milyon 816 bin liradan başlıyor ve 21 milyon liraya kadar ürün başına cezai işlem uygulayabiliyoruz" ifadesini kullandı.

