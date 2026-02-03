Savunma sanayisinden 2026’ya rekor başlangıç

SAVUNMA Sanayii Başkanı Görgün, yaptığı açıklamada, sektörün 2026 yılı ocak ayı ihracat verilerini paylaştı. Görgün, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında bir artış yaşandığını ve 555,3 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Elde edilen bu performansın sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti; "Savunma ve havacılık sanayiimiz, Türkiye'nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur."