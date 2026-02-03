SON DAKİKA: 2026 Şubat ayı kira artış oranı! İşte enflasyona göre örnek hesaplama

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranı şubat ayı için belli oldu. Ev, iş yeri ve dükkan kiralarında uygulanacak zam oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. İşte milyonlarca kiracı için örnek kira artış oranı hesaplama…

Ocak ayında kira artış tavanı yüzde 34,88 olarak gerçekleşti. Yılın ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şubat kira zam oranı ortaya çıktı. Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasından bu yana kira zam oranları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Şubat ayında 12 aylık TÜFE ortalaması 33,98 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.