Togg kiralık araç filolarına giriyor

GÜVENİLİR ESNAF ŞARTI

Araç kiralama firmaları için yetki belgesi zorunluluğu da getirilecek. Şirket sahibinin yetki belgesi alması için iflas etmemiş olması, güvenilir esnaf olması, en az lise mezunu olması şartı aranacak. Firmalarda mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da aranacak. Bu yetki belgesi dönem dönem yenilenecek. Firmaların şartları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Kiralık araçların takip edilmesi için Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi kurulacak. Yetki belgesi süreçleri de bu sistem üzerinden işleyecek. Şirketler, sisteme kiraya verecekleri araçlarını kaydedecek. Hangi firmanın kaç araç kiraladığı bu platformda belli olacak. Yeni araç alanlar ekleme yapacak, kullanılmayan araçlar ise listeden çıkarılacak. Kiralık araçların ilanı, elektronik ortamdaki ilan platformlarına da aktarılacak. Bu ilanlar İlan Doğrulama Sistemi üzerinden girilecek. Yeni uygulama ile depozitolar da düzenlenecek. Kira bedelinin ödenmesi ve kiracının sözleşmeden doğan mali hükmü yerine getirmesini garanti altına alan; işletme tarafından kiracının kredi kartı veya banka kartı üzerinden ön provizyon veya blokaj şeklinde alınan bedellerle ilgili düzenlemeler yapılacak.