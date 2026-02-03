Türkiye ve Umman iş dünyası OMNEX’te bir araya geldi

UMMAN ve Türk Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen OMNEX 2026 Fuarı'nın açılışını, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Fuar kapsamında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak Bakanlık olarak bu tür faaliyetleri desteklediklerini, Türkiye'nin şu anda dünyada herkesçe kabul edilebilir kalitede üretim yaptığını belirtti. Uçarmak, "Ticaret hacmimize baktığımızda, 2003'ten bugüne yaklaşık olarak 60 kat ticaretimiz artmış, yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaşmış. Ancak bunun iki ülkenin kapasitesini, potansiyelini yansıtmadığını da kabul etmek gerekir" ifadelerini kullandı.