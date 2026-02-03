Verimlilik artırıcı yatırım projelerine yüzde 30 hibe

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimlilik artırıcı projelere yüzde 30 hibe desteği verecek. Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı kapsamında yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken desteğin üst limiti bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır sanayi kuruluşlarına ve binalara yönelik toplam 735 projeye Verimlilik Artırıcı Proje Desteği Programı ile destek verilirken söz konusu teşviklerin kapsamı genişletildi.