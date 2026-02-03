Yapay zeka elektrik sistemlerini zorluyor

ULUSLARARASI Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2035'e kadar elektrik talebinin yüzde 50'ye kadar artabileceği hesaplanıyor. Söz konusu talebin karşılanması sadece yeni üretim tesislerine değil, ABD ve Avrupa'da 10 yılı bulan şebeke onay süreçlerinin aşılmasına, nükleer enerjinin uzun inşaat sürelerinin yönetilmesine ve ağır ekipman darboğazlarının çözülmesine bağlı görünüyor. IEA'nın mevcut durum senaryosuna göre, 2035 yılına kadar küresel elektrik talebinin her yıl yaklaşık 1000 teravatsaat artması bekleniyor. Talepteki artışta hanehalkı kullanımının yanında veri merkezleri, yapay zeka, elektrikli mobilite ve artan sıcaklıklarla tetiklenen klima kullanımı önemli rol oynuyor. Küresel ekonominin yüzde 40'ından fazlasının ana enerji kaynağı olarak elektrik kullanması güvenli tedariki zorunlu kılıyor.