Altında yeni yükseliş başladı! Gram, Çeyrek, Cumhuriyet altın ne kadar oldu? | 4 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeniden yükselen küresel risklerle beraber değer kazanmaya başladı. Gümüş fiyatında da benzer bir hareketlenme görüldü. Yurt içi piyasalarda da altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTINDA TOPARLANMA İŞARETLERİ

Altın fiyatları bir önceki seansta yüzde 6'dan fazla değer kazanarak 2008'den bu yana en büyük günlük kazancını kaydetti. Ons altın yeniden 5000 doların üzerini gördü. Yükseliş trendinin başlamasının nedeni yaşanan sert düşüşün ardından alım yapanların devreye girmesi oldu. ABD güçlerinin Arap Denizi'nde bir uçak gemisinin yakınında İran'a ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından metalin güvenli liman özelliğini artırdı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed başkanı olarak atamasının hızlı faiz indirimlerine karşı beklentileri düşürdü. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimi bekliyor. JOLTS ve aylık iş raporu da dahil olmak üzere önemli ABD işgücü verileri takip edilecek.