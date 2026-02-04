Haberler İzmir İzmir'de rekor yağışlar barajları su seviyesini artırdı mı? İşte güncel rakamlar... İzmir'de rekor yağışlar barajları su seviyesini artırdı mı? İşte güncel rakamlar... Son dakika İzmir haberleri...Kuraklıkla mücadele eden İzmir'de yaşanan su kesintileri sonrası en çok merak edilenler arasında barajların su seviyeleri bulunuyor. Peki son yağışlar sonrası İzmir'de barajların son durumu ne? Baraj seviyeleri yükseldi mi? İşte güncel rakamlar... İHA









İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı, ana kolu olan Tahtalı Çayı ve Balaban Deresi ile birlikte havzadaki Künerlik, Dereköy, Akçaköy, Sürmeli ve Gölcükler gibi yan derelerden besleniyor. 2025 yılını şiddetli kuraklıkla geçiren baraj, 2026 yılının başında yüzde 0,14 seviyelerine kadar gerileyerek tarihinin en düşük "ölü hacim" noktasına ulaştı ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.





OCAK AYI YAĞIŞLARI ORTALAMAYI YÜZDE 65 AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak ayında İzmir'de etkili olan sağanak yağışlar barajlara nefes aldırdı. Ocak ayında metrekareye düşen 223,7 kilogram yağış ile uzun yıllar ortalaması olan 134,8 kilogramlık oran yüzde 65 oranında aşıldı ve son 88 yılın ortalamasının üzerine çıkıldı.