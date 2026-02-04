Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomik programda son aşamaya girildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması imzalandığını bildirdi. Gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor. 2025'in 11 ayında yatırımlar yıllık yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştı, bu programımıza artan güveni gösteriyor" dedi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda doğrudan yabancı yatırımların hızının arttığını ifade ederek bu durumun programa artan güvenin sonucu olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "2025'in ilk 11 ayında FDI girişleri yıllık bazda %28 artarak 12,4 milyar ABD dolarına ulaştı" dedi.