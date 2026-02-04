Emekli maaş farkı hesaplara yatacak! Emekli maaşı alana 3.119 TL maaş farkı yattı mı? Maaş farkı nasıl sorgulanır?

Maaş artışları sonrasında oluşan emekli maaş farklarıyla ilgili gelişmeler, milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Belirli maaş aralığında yer alan emekliler için hesaplara yansıması beklenen fark ödemeleri, ödeme süreciyle birlikte dikkatle izleniyor.

TEK SEFERDE HESAPLARA YATIRILACAK!



Farklar tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak. SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.

EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?



En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklif, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.