Emekli maaş farkı hesaplara yatacak! Emekli maaşı alana 3.119 TL maaş farkı yattı mı? Maaş farkı nasıl sorgulanır?

Maaş artışları sonrasında oluşan emekli maaş farklarıyla ilgili gelişmeler, milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Belirli maaş aralığında yer alan emekliler için hesaplara yansıması beklenen fark ödemeleri, ödeme süreciyle birlikte dikkatle izleniyor.
TEK SEFERDE HESAPLARA YATIRILACAK!
Farklar tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak. SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.
EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklif, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.
KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?
Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.
Kök Maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
Kök Maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
Kök Maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.