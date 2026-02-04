Emeklilerden yüksek banka promosyonu talebi

EMEKLİ aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışlar ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonlarının da artırılması beklentisi oluşturdu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini belirtti. Ergün, "Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı. SGK, banka promosyonu görüşmelerini tüm bankalarla şeffaf, rekabetçi ve katılımcı bir biçimde yapmalı. Böyle bir tabloda TÜED olarak biz de promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz" dedi.
BANKALAR YARIŞTA
2026 Şubat ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar arasında Akbank ve Vakıf- Bank öne çıkarken, ING ve Garanti BBVA da sundukları yüksek tutarlarla dikkat çekiyor. Kamu bankaları ise daha düşük ancak şartsız ve istikrarlı promosyon seçenekleriyle tercih ediliyor. Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine toplam 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunuyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken; kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleriyle ek ödül kazanılabiliyor. Akbank, emekli maaşını taşıyan ya da promosyon taahhüdünü yenileyenlere 30.000 TL'ye varan ödeme sunuyor. Kampanya; 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve 15.000 TL'ye kadar ek nakit ödül paketinden oluşuyor. ING, ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 28.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.
ING kampanyası, ek şartlara bağlı olmadan yüksek promosyon almak isteyen emekliler için dikkat çekiyor.
Halkbank'ta emekli promosyonu maaş aralığına 12.000 TL'ye kadar yükseliyor. 3 yıl maaş taahhüdü veren ve 20.000 TL üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Vakıf- Bank ise, emeklilere 12.000 TL nakit promosyon sunuyor.