Emeklilerden yüksek banka promosyonu talebi

EMEKLİ aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışlar ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonlarının da artırılması beklentisi oluşturdu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini belirtti. Ergün, "Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı. SGK, banka promosyonu görüşmelerini tüm bankalarla şeffaf, rekabetçi ve katılımcı bir biçimde yapmalı. Böyle bir tabloda TÜED olarak biz de promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz" dedi.